St. Petersburg Open. В финале турнира сыграют Тим и Клижан

На традиционном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 1,18 млн долларов, определился второй финалист. Им стал первый "сеяный" австриец Доминик Тим.

В полуфинале турнира он обыграл пятую ракетку соревнований испанца Роберто Баутисту-Агута. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Тима, который в решающем матче встретится со словаком Мартином Клижаном. Финал пройдет 23 сентября.