Песков: Россия может сама построить "Северный поток-2" в случае санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет возможность сама построить газопровод "Северный поток-2" в случае санкций со стороны США в отношении проекта, передает "Интерфакс".

"У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится".

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель в Мезеберге заявил о готовности российской стороны полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".