Британский самолет провел разведку вблизи Крыма и Краснодарского края

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма, где размещен еще один дивизион российской зенитной ракетной системы С-400.

По сведениям мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, британский разведчик с бортовым номером ZZZ 666 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, передает "Интерфакс". Этот самолет способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.

Кроме крымского побережья британский борт курсировал вдоль побережья Краснодарского края.