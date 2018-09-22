22 сентября 201823:57
Британский самолет провел разведку вблизи Крыма и Краснодарского края
Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма, где размещен еще один дивизион российской зенитной ракетной системы С-400.
По сведениям мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, британский разведчик с бортовым номером ZZZ 666 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, передает "Интерфакс". Этот самолет способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.
Кроме крымского побережья британский борт курсировал вдоль побережья Краснодарского края.
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