"Тоттенхэм" победил "Брайтон" и прервал серию поражений

В субботу, 22 сентября, прошел очередной игровой день в рамках шестого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Брайтон". Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей​​​.

В составе победителей мячи забили Харри Кейн (42-я минута, с пенальти) и Эрик Ламела (76-я). У "Брайтона" отличился Антони Нокар. "Тоттенхэм" прервал серию из двух поражений в чемпионате, набрал 12 очков и поднялся на пятое место в таблице премьер-лиги. "Брайтон" с 5 баллами располагается на 13-й строчке.

В других матчах игрового дня "Ливерпуль" дома победил "Саутгемптон" со счетом 3:0. "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Кардифф" — 5:0. "Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью — 1:1, "Бернли" разгромил "Борнмут" — 4:0, "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Ньюкаслом" — 0:0, "Лестер" победил "Хаддерсфилд" — 3:1.

"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" — 1:1. Отметим, что на матче впервые после инсульта присутствовал экс-наставник команды Алекс Фергюсон.