На мировом чемпионате фейерверков в Калининграде победили канадцы

Победителем Мирового чемпионата фейерверков, проходившего в Калининграде, стала команда канадских пиротехников.

Второе место у команды из Швейцарии, третье – у Литвы. Обладатель приза зрительских симпатий будет объявлен через неделю, передает РИА Новости.

Зампредседателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман сообщил прессе, что за три дня чемпионат посетили около 50 тысяч человек.

Чемпионат проходил по субботам с 8 до 22 сентября на прилегающей территории стадиона "Калининград". Участие в турнире приняли лучшие мастера фейерверков из Великобритании, Гонконга, Швейцарии, Румынии, Литвы, Эстонии, России, США и Канады.

Впервые мировой чемпионат фейерверков состоялся на побережье Балтийского моря в 2016 году.