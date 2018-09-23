Члены "Хезболлах": теракт на параде в иранском Ахвазе - ответ на победы в Сирии

Шиитская партия "Хезболлах" сделала заявление, в котором говорится, что преступная вылазка террористов на военном параде в Ахвазе "стала ответом на победы, достигнутые в Сирии, и отказ Ирана подчиниться американскому диктату", передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что силы, стоящие за организацией теракта, стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране. Такую же цель преследуют Соединенные Штаты, которые ввели односторонние санкции против Ирана и хотят установить экономическую блокаду, говорится в заявлении.

"Хезболлах", бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии, выражает уверенность в том, что террористическая акция "не повлияет на политический курс Тегерана".

По данным агентства ИСНА, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Но Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).