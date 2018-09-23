Чемпионат мира. Российские волейболисты победили команду Италии

В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России в своей второй игре в рамках второго группового раунда одержала победу над одними из хозяев соревнований. Матч Россия – Италия прошел в Милане и завершился в пользу наших волейболистов со счетом 3:2.

В составе российской сборной самым результативным игроком стал диагональный Максим Михайлов, в активе которого 18 очков.

В группы "E" российская команда занимает второе место с пятью победами и 15 очками. Лидируют итальянцы (6 побед, 19 очков), далее идут голландцы (5, 14) и финны (2, 6).