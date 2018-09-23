Терракт в Ахвазе: генсек ООН выразил соболезнования, МИД Ирана раскритиковал ЕС

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с нападением на военном параде в иранском Ахвазе.

"Генеральный секретарь осуждает сегодняшнюю атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, в результате которой, как сообщалось, погибли много человек, включая детей".

Гутерриш пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Тем временем, МИД Ирана вызвал представителей Великобритании, Дании и Нидерландов в связи с призошедшем в Ахвазе. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

МИД Ирана назвало ситуацию неприемлемой, когда в государствах Евросоюза не преследуют "террористические группы", на которые Тегеран возлагает ответственность за совершенную атаку.

Дипломаты Дании, Нидерландов и Великобритании выразили сожаление в связи с нападением в Ахвазе и отметили, что проинформируют руководства представляемых ими стран о позиции иранского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

По последним данным, в результате теракта 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы.

Нападавших было четверо, на них была надета военная униформа. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.