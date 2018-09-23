У берегов Нигерии пираты похитили членов экипажа швейцарского сухогруза

У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping. На борту сухогруза была пшеница.

Судно следовало под швейцарским флагом из нигерийского Лагоса в Порт-Харкот. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни. На корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется, но известно, что среди похищенных нет граждан Швейцарии, передает РИА Новости.

Сейчас компания активно сотрудничает с властями, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников.