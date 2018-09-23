Поветкин: хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал поражение от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA WBO и IBF, которыми продолжил владеть британский боксер. Россиянин проиграл нокаутом в 7-м раунде.

"Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал, — сказал после боя Поветкин, которого цитирует ТАСС. — Со мной все нормально, чувствую себя хорошо. Проиграл бой, хотя вел его нормально. Но пропустил удар, ничего уже не сделаешь, Джошуа оказался сильнее".

Напомним, что после того, как рефери остановил бой, Поветкину потребовалась медицинскую помощь. Какое-то время россиянин дышал в кислородную маску.

Кроме того, 39-летний Поветкин после нокаута от Джошуа заявил, чт о в данный момент не готов отвечать на вопрос о продолжении карьеры.