Джошуа: в бою с Поветкиным я не искал нокаут

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал победу над россиянином Александром Поветкиным в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA WBO и IBF, которыми британец продолжил владеть. Джошуа отправил Поветкина в нокаут в седьмом раунде.

"Поветкин — топовый боец, нет сомнений, но мне удалось нокаутировать его, — сказал после поединка Джошуа, которого цитирует ТАСС. — При этом я не искал нокаута, но инстинкт подсказал мне, что он теряет силы и мне надо лишь продолжать гнуть свою линию и довести дело до конца".

28-летний Джошуа остается непобежденным. Теперь в его профессиональной карьере стало 22 победы, из которых 21 была одержана нокаутом.

После боя с Поветкиным британец также заявил, что ждет 13 апреля, когда предварительно запланирован его следующий бой.