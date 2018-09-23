Кандидату в губернаторы Хабаровского края Фургалу грозит наказание за агитацию в день тишины

Кандидату в губернаторы Хабаровского края и депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу грозит предупреждение или возбуждение административного дела за размещение в Instagram агитационного ролика в день тишины перед проведением второго тура выборов главы региона.

Об этом СМИ сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

По словам Григорьева, агитационные материалы были размещены и на уличном экране на центральной площади Хабаровска, и на автомобилях, проезжавших по городу, передает ТАСС.

Представители Общественной палаты связались с региональным избиркомом. Секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков сообщил, что данные об этих нарушениях, которые предстоит проверить, уже получены, и 23 сентября должно быть вынесено решение по обстоятельствам.

Проведение второго тура выборов главы региона в Хабаровском крае стало необходимым, так как 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50 % голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81 % голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт — 35,62 %.