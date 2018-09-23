Фигурное катание. Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Словакии в танцах на льду

В столице Словакии Братиславе завершился крупный турнир по фигурному катанию – Мемориал Ондрея Непелы. В танцах на льду победу одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По итогам короткого и произвольного танцев россияне набрали 196,42 балла. Второе место заняли американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер — 178,64, третье – другой российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов — 170,47.

Кроме того, в соревнованиях спортивных пар еще одну бронзу завоевали россияне Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов, набрав 157,12 балла.