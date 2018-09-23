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23 сентября 201805:37

МЧС: Подмосковье в ближайшие часы ожидает дождь и гроза

Global Look Press

С 6 до 10 утра в Московской области ожидается дождь, гроза, ветер до 15 метров в секунду, передает РИА Новости.

МЧС рекомендует оставаться в это время дома, отключить все электроприборы, держаться подальше от электропроводки и антенн.

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