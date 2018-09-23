Адвокаты Бутиной объяснились за "вмешательство в частную жизнь студентов"

Адвокаты россиянки Марии Бутиной объяснили, для чего отправили запрос в университет, где училась их подзащитная.

По словам судьи, попытку получить списки студентов однокурсники Бутиной посчитали вмешательством в их частную жизнь и написали жалобы. Юристы в ответ заявили: обращались не к студентам, а в полицию кампуса, чтобы узнать, кто вместе с Бутиной посещал занятия профессора Светланы Савранской, передает "Россия 24".

Год назад педагог дала интервью. Обсуждения в классе она представила, как свидетельство, что у студентки есть связи с предвыборным штабом Трампа и руководством России. Эти обвинения Бутина считает клеветой.