В Хиросиме катер налетел на рифы, среди пострадавших - дети

В японской префектуре Хиросима на рифы налетел прогулочный катер.

В результате инцидента пострадало семь человек, включая нескольких детей. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Береговая охрана выясняет обстоятельства случившегося.