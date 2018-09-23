Предсезонка НХЛ. Щербак помог "Монреалю" справиться с "Оттавой"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. В Канаде "Монреаль Канадиенс" на своем льду был сильнее "Оттавы Сенаторз" со счетом 3:2. Одной шайбой российский отметился нападающий хозяев Никита Щербак.

Форвард Евгений Свечников забросил победную шайбу за "Детройт Ред Уингз" в овертайме встречи с "Бостон Брюинз" (4:3).

"Даллас Старз" в овертайме со счетом 3:4 уступил "Флориде Пантерз". У проигравших голом отличился российский форвард Денис Гурьянов. В составе победителей голевые передачи на счету защитника Богдана Киселевича и нападающего Максима Мамина.

В еще одном матче игрового дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" дома обыграла "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:2. Одну из шайб у хозяев забросил российский нападающий Александр Волков.