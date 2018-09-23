Свечников принес победу "Детройту" над "Бостоном" в предсезонном матче НХЛ

Российский нападающий "Детройт Ред Уингз" Евгений Свечников в овертайме принес своей команде победу в игре с "Бостон Брюинз". Прошедшая в Детройте встреча в рамках подготовки к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу "красных крыльев".

В составе победителей отличились Филип Задина, Деннис Чоловски, Вили Саариярви и Евгений Свечников, забросивший победную шайбу в овертайме на 62-й минуте. Россиянин был признан первой звездой матча.

У проигравших голами отметились Кэмерон Хьюз, Дэниел Уинник и Аксель Андерссон.