Расследование Der Spiegel: украинские предприятия уходят от уплаты налогов и грабят страну

Сенсационное расследование по Украине опубликовали журналисты немецкого издания Der Spiegel. В распоряжении издания оказалось исследование Европарламента, в результате которого выяснилось: украинские предприятия и концерны уходят от уплаты налогов и попросту грабят свою страну.

За последние четыре года Евросоюз оказал Киеву финансовую помощь на 11 миллиардов евро. При этом как минимум три из них так и не поступили в казну, сообщает "Россия 24".

Издание подчеркивает: официальный Брюссель в курсе этой ситуации, но никак в нее не вмешивается. Чиновники, по мнению журналистов, просто закрывают глаза на происходящее на Украине, стараясь не критиковать киевские власти.

Der Spiegel цитирует депутата Европарламента Хельмута Шольца, который рассказал, что группам украинских олигархов выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляют разнообразные льготы.