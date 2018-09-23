170 тысяч мексиканцев пострадали из-за ливней

В Мексике подсчитывают ущерб из-за мощных ливней. 170 тысяч человек полностью или частично лишились имущества.

Из-за сильных дождей в стране расширили территория, где действует режим ЧП, передает "Россия 24". Эта мера дает штатам право запросить деньги из федерального фонда помощи при чрезвычайных ситуациях.

Из-за разгула стихии погибли четыре человека. В их числе маленький ребенок, которого унесло потоком воды. Три человека в списке пропавших без вести.