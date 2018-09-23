Bloomberg: санкции США помогли России вернуть средства бизнеса в российские банки

Неожиданный эффект от американских санкций обнаружили эксперты Bloomberg. Аналитики издания, ссылаясь на свои источники, сообщили: введя новые ограничения, администрация Трампа, по сути, помогла России выполнить давнюю цель — отвадить крупный бизнес от иностранных офшоров, и приучить его хранить активы — в российских банках.

Отмечается, что предприниматели активно выводят средства с Запада и возвращают их на родину, опасаясь неадекватных реакций американских властей.

Более того, по данным Bloomberg, санкции привели к тому, что отечественные компании постепенно начинают отказываться от расчетов в долларах, и обращают внимание на другие валюты для расчетов с иностранными партнерами. При этом все большую часть средств копят в рублях. Издание подчеркивает: после введения новых санкций, США фактически добились обратного эффекта, "сыграв на руку" Москве.