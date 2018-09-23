Во Владимирской области начался второй тур губернаторских выборов

Во Владимирской области началось повторное голосование на выборах губернатора региона — во второй тур вышли кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и депутат Заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин.

Избирательные участки были открыты ровно в 8:00. Количество избирателей области составляется около 1,13 миллиона человек.

"В день выборов у нас работают 985 избирательных участков, на 44 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017", — рассказала РИА Новости представитель регионального избиркома.

По итогам выборов, состоявшихся 9 сентября в единый день голосования, ни один из четырех претендентов на должность губернатора Владимирской области не смог набрать более 50% голосов избирателей. Явка в первом туре составила 32,96%. Больше всего голосов набрала Светлана Орлова (36,42%) и Владимир Сипягин (31,19%), после чего был назначен второй тур голосования. Теперь для победы кандидатам необходимо получить простое большинство голосов.