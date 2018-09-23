Израильские СМИ испугались, что Россия "обрежет крылья" Израилю

Израильские СМИ обсуждают, какие ответные действия может предпринять Россия в связи с крушением самолета Ил-20 в Сирии. Как пишет израильское издание Haaretz, не исключено, что Россия ограничит зоны полетов самолетов в Сирии и тем самым "обрежет крылья" Израилю. В итоге, по мнению журналистов, это может привести к тому, что для сирийских войск будут созданы безопасные зоны, а позиции Ирана в регионе лишь укрепятся.

Вместе с тем в Израиле надеются, что Россия ограничится закрытием неба на неделю и не будет вводить запрет на полеты вблизи своих баз на севере Сирии, так как это может перекрыть доступ израильской стороне к территориям севернее Дамаска, отмечает издание.

Российский разведывательный самолет Ил-20 разбился вечером 17 сентября над Средиземным морем при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим. Все 15 членов экипажа погибли. Позднее выяснилось, что в него попала ракета С-200 сирийских ПВО.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, причиной уничтожения российского самолета стали действия израильских пилотов. Во время атаки на сирийские объекты они укрылись за более заметным для радаров Ил-20 и таким образом подставили его под огонь.

После трагедии командующий ВВС Израиля Амикам Норкин передал России информацию об инциденте. Делегация Армии обороны Израиля провела в Москве встречи с командующим ВКС России Сергеем Суровикиным и другими высокопоставленными российскими военными.