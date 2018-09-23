Девять тонн бананов помогут участникам Московского марафона добежать до финиша

В Москве стартовал Московский марафон 2018 года. Он является самым масштабным беговым соревнованием в России. В нем принимают участие около 30 тысяч поклонников бега. Организаторы мероприятия приготовили для них девять тонн бананов, более трех тонн апельсинов и 85,8 тысяч литров воды.

"На дистанции расположено 13 пунктов питания. Будет использовано 9 тысяч килограммов бананов, 3,5 тысячи кг яблок, 3 тысячи 150 кг апельсинов, 85,8 тысяч литров воды и 255 тысяч стаканчиков", — приводит слова одного из членов оргкомитета мероприятия ТАСС.

В 2018 году любители марафона вышли на старт двух забегов (42,2 км и 10 км).