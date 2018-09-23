На губернаторских выборах в Хабаровском крае проголосовали уже почти 35% избирателей

В Хабаровском крае сегодня проходит второй тур по выборам губернатора. В бюллетенях две фамилии: кандидат от "Единой России", действующий глава региона Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.

К 15:00 по местному времени проголосовали уже 34,78% избирателей (342,5 тысячи человек) — в первом туре к этому времени проголосовали лишь 26,61% избирателей, сообщили РИА Новости крайизбиркоме. Всего в крае работает 785 избирательных участков. Досрочно проголосовали 2 тысячи жителей труднодоступных районов.

Проведение второго тура потребовалось, так как в единый день голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов. Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов, а Вячеслав Шпорт — 35,62%.