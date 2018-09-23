Президент Ирана заявил о причастности двух стран к атаке в Ахвазе

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что США и "одна из стран Персидского залива" причастны к атаке на военном параде в Ахвазе.

Перед отлетом в США, где Рухани планирует выступить на 73-й Генассамблее ООН, в аэропорту Мехрабат он обратился к прессе с заявлением по теракту на военном параде в Ахвазе.

"Для нас это совершенно ясно, кто сделал это и какую группировку они представляют. Мы знаем исполнителей и инструкторов и, без сомнения, Иран не оставит это преступление без ответа", — приводятся слова Рухани на сайте президента.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Террористы расстреляли участников парада из-за трибун. Число погибших, по последним данным, достигло 29 человек, еще порядка 60 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

"Одна из южных стран Персидского залива взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и боевиков", — добавил Рухани.

Рухани также считает, что США поддерживают наемных боевиков в регионе, предоставляют им необходимые условия для совершения преступлений и провоцируют наемников на совершение атак.

Ранее о причастности США и Израиля к этому теракту заявлял официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи. Террористы, напавшие на участников парада, не принадлежат к "Исламскому государству" (запрещена в России) или другим группировкам, ведущим борьбу с исламской системой Ирана. Они связаны с США и Израилем, заявил он информагентству IRNA.

Этой же точки зрения придерживаются верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и глава МИД Ирана Джавад Зариф.