Курортники на парашюте налетели на высоковольтные провода под Туапсе. Видео

Очевидец запечатлел момент ЧП, произошедшего в субботу, 22 сентября, на черноморском пляже в Джубге – поселке, расположенном в Туапсинском районе Краснодарского края

Отдыхающие решили заняться парасейлингом – активным видом отдыха, при котором катер или иное транспортное средство тянет за собой на тросе парящий над поверхностью парашют с людьми.

В данном случае речь шла о катере, практически после старта которого буксируемый им парашют оказался в опасной близости от линии электропередач, после чего люди налетели на высоковольтные провода.

По данным СМИ, пострадавшие – пара, приехавшая на отдых в Джубгу из Орла, была госпитализирована. В результате инцидента мужчина оказался серьезно поражен током и получил переломы ребер, его состояние оценивается как тяжелое, он помещен в реанимацию.

У его спутницы диагностирована электротравма, перелом носа и множественные ушибы.

Изучением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в настоящее время проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.