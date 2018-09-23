На острове Крит пожарные тушат здание университета

Пожарные тушат пожар в здании Критского университета, студенты эвакуированы.

В воскресенье утром загорелось центральное здание Критского университета в Ираклионе (остров Крит). Как сообщает Афинско-македонское информационное агентство (AMNA), возгорание возникло в 8.50 по местному времени в подвальном помещении, огонь быстро распространился по зданию — горят все этажи, включая крышу.

Пожарные прибыли через несколько минут. Сейчас на месте работают порядка 30 пожарных расчетов, к тушению пожара пришлось привлечь пожарный вертолет. Локализовать пожар пока не удается. Причины возгорания пока неизвестны, зданию учебного заведения причинен значительный ущерб. Дополнительные разрушения нанесли взорвавшиеся баллоны с пропаном, другими газами и емкости со спиртом, хранившиеся в лаборатории музея естественной истории Крита.

О жертвах и пострадавших пока ничего не сообщается. Известно, что студентов удалось вовремя эвакуировать.

Прилегающие к месту инцидента районы окутаны густым дымом. Полиция перекрыла движение на улицах и эвакуирует население из близлежащих домов.

Критский университет — крупнейшее учебное заведение острова. Расположен в городах Ираклион и Ретимнон. В нем обучаются около 13 тысяч человек. В Ираклионе размещены медицинский, химический, биологический, математический, физический и другие естественно-научные факультеты.