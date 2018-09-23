В Японии совершил экстренную посадку самолет с 220 пассажирами на борту

В токийском аэропорту Нарита из-за неисправности экстренно приземлился самолет Delta AirLines, на борту которого находилось 220 пассажиров.

Лайнер следовал из Шанхая в Сиэтл, однако во время полета была обнаружена неисправность в системе подачи топлива. Информации о пострадавших по время посадки не поступало, передает ТАСС.