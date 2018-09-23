Минобороны рассказало, что произошло с Ил-20 при встрече с израильскими F-16 в Сирии

Минобороны РФ провело брифинг, на котором стали известны подробности гибели Ил-20 в Сирии. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, четыре истребителя F-16 прикрылись российским самолетом-разведчиком и подставили его под удар сирийских ПВО. Из-за разницы в эффективной отражающей поверхности самолетов ракета попала именно в Ил-20. Командир самолета успел доложить о произошедшем на базу.

При этом Израиль оповестил Россию об авианалете уже в его начале, а не заранее, что является прямым нарушением договоренностей между двумя странами, и не сообщил о местоположении своих самолетов. Кроме того, израильская сторона ввела российскую в заблуждение относительно района, в котором был нанесен удар (это произошло на западе Сирии, а не на севере, как сообщили военные еврейского государства), из-за чего Ил-20 не смог покинуть опасную зону. Разговор велся на русском, и у Минобороны есть его запись, добавил Конашенков.

Сами F-16 покинули район через 10 минут после уничтожения российского самолета, а свою помощь в поисках Ила Израиль предложил лишь через 50 минут. Таким образом, Москва считает Тель-Авив виновным в произошедшем. По мнению Минобороны РФ, причиной случившегося стала либо преступная халатность, либо непрофессионализм израильских ВВС.

Игорь Конашенков особо подчеркнул, что Россия ни разу не нарушала договоренности с Израилем и уведомляла его о своих полетах в Сирии в 12 раз чаще, чем он ее – 310 раз против 25. Он отметил, что израильские военные всегда предупреждали об ударах лишь непосредственно перед их нанесением. Авантюрные действия коллег из Израиля создают угрозу не только военным, но и гражданским самолетам, добавил официальный представитель МО РФ на брифинге, который транслировали Вести.Ru и "Россия 24".

Тем временем, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что с Россией не будет "громкого спора в СМИ", а сам он надеется на улучшение отношений между двумя странами.

Ил-20 был сбит 17 сентября во время возвращения на авиабазу Хмеймим, жертвами действий израильских истребителей стали 15 российских военных. Поиск тел и фрагментов самолета в Средиземном море продолжается.