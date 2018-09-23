Боксер Фьюри раскритиковал Джошуа за бой с Поветкиным

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри нелестно отозвался об Энтони Джошуа после боя англичанина с россиянином Александром Поветкиным. По мнению британского боксера, его соотечественник показал себя медленным и тяжелым бойцом. Единственным плюсом Джошуа он назвал силу англичанина.

"После этого вечера понятно, что я буду биться с лучшим на данный момент тяжеловесом мира в лице Уайлдера. Джошуа даже не близок по уровню. Он медленный, методичный и временами тяжелый. Да, он сильный, но это все, что у него есть", — приводит слова британского боксера РИА Новости.

1 декабря 2018 года Фьюри проведет чемпионский бой против действующего обладателя титула WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.