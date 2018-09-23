Слова Дещицы вызвали отвращение у польских властей

Украинский посол в Польше Андрей Дещица перешел "красную черту", а его заявления вызывают отвращение — так в Варшаве отреагировали на заявления дипломата, прозвучавшие в эфире радиостанции RMF24.

В частности, говоря о перспективах возобновления поляками поисковых и эксгумационных работ на Украине, Денища заявил, что это будет возможно только после того, как в Польше будут восстановлены уничтоженные украинские памятники.

"В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИДа, но и польского правительства", — заявил изданию ZN.UA анонимный источник из правительства Польши, подчеркнув, что "Варшава не будет разговаривать с Киевом на условиях шантажа".

В 2017 году украинский Институт национальной памяти запретил эксгумационные работы в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках поисков польским Институтом национальной памяти легионеров страны 1915-1916 годов.