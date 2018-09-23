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23 сентября 201812:57

Новак: ОПЕК+ будет гибко реагировать на изменения рынка

Сергей Савостьянов/ТАСС

"ОПЕК плюс" будет и дальше гибко реагировать на изменения рынка адекватными мерами, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Нам важно сохранить эту площадку для обсуждения ситуации на рынке в широком формате", — сказал Новак в приветственном слове перед заседанием мониторингового комитета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Новак подчеркнул, что площадка даст возможность при необходимости гибко отвечать "на возникающие вызовы".

Соглашение "ОПЕК плюс" было заключено между членами ОПЕК в конце 2016 года и предполагало сокращение объемов добычи нефти в течение первого полугодия 2017 года примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки. К этим договоренностям присоединились еще 11 нефтедобывающих стран во главе с Россией. Их доля сокращений — около 600 тысяч баррелей в сутки. В мае 2017 года сделку было решено продлить. Россия является наблюдателем в ОПЕК с 1998 года.

Россия заинтересована в продолжении работы мониторингового комитета после 2018 года и готова осудить объем информации о состоянии нефтяных рынков, которой будут обмениваться ее участники. А также рассчитывает на разработку масштабных проектов, в которых могли бы принять участие компаний из стран соглашения, сообщается на сайте министерства энергетики.

В ходе встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом глава российского Минэнерго отметил, что "ОПЕК плюс" может предложить масштабные проекты для нефтяных компаний из стран-участниц соглашения. Отдельно Новак заметил, что "санкционная политика, торговые войны, все это создает угрозу бесперебойному снабжению мира энергией".

 

"Мы надеемся стабилизировать рынок и показать себя ответственными игроками, заботящимися о создании стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе в интересах всех: производителей, потребителей и инвесторов", — приводятся слова Новака на сайте Минэнерго.

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