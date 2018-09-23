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Конфликт в Сирии 21 минута назад
Израиль дезинформировал о месте удара и подставил российский Ил-20
Вина за трагедию с российским самолетом целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля. Российские военные рассказали, кто спровоцировал трагедию, унесшую жизни 15 наших военных.
Лаконично и предельно наглядно Минобороны России расставляет точки в трагической истории с самолётом Ил-20. Поминутная хронология, точные данные радаров, как всё было вечером 17 сентября.
Российский самолёт отслеживал обстановку в Идлибской зоне деэскалации. Четыре израильских F-16 вылетели в район западнее Латакии, и в 21.39 представитель ВВС Израиля оповестила российскую сторону по спецканалу, что они будут бить по промышленным объектам на севере Сирии. И F-16 тут же сбросили авиабомбы. Через минуту после оповещения. Это само по себе нарушение российско-израильских договорённостей от 2015 года. Вдобавок, ударили не туда, куда сказали.
"Удары израильских ВВС были нанесены не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является её западной провинцией. Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения удара истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Израильтяне ударили в 21.40, сирийцы ответили зенитными ракетами в 21.51. F-16 отошли западнее побережья Сирии, поставили радиоэлектронные помехи, затем один из них начал манёвр к побережью. Это было в 21.59.
"В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам. Особо подчеркну, что, наблюдая за российским Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе. В 22.03 сирийская ракета поразила более крупную и ближнюю цель — самолет Ил-20", — прокомментировал Конашенков.
Израильские пилоты не могли не понимать, что Ил-20 больше, что он станет предпочтительной целью для сирийской ракеты.
"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских лётчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", — заявил представитель Минобороны.
Вдобавок, F-16 маневрировали там, где проходят трассы захода на посадку не только военных, но и гражданских самолетов на Хмеймим, а, значит, была прямая угроза жизням пассажиров.
"Вы знаете, что у нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов в воздухе, в котором стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. За время действия договорённостей командному центру ВВС Израиля было направлено 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Вместе с тем израильская сторона давала уведомление лишь 25 раз, только непосредственно перед самими ударами", — пояснил Конашенков.
Всё это выглядит как крайне неблагодарный ответ на всё то, что Россия сделала для Израиля в последнее время. По просьбе Иерусалима Москва договорилась с Тегераном, чтобы проиранские отряды "Хезболлы" и "Корпуса стражей исламской революции" были отведены от Голанских высот на восток Сирии почти на 150 километров. И не могли наносить ракетные удары по Израилю. В результате действий российской стороны за патрулирование особо сложного района в Сирии смогли взяться миротворцы ООН.
В 2010-м Россия по просьбе израильской стороны отказалась от контракта с Дамаском по поставкам в Сирию систем С-300 ПМУ-2 "Фаворит".
Как рассказал Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", Россия даже отказалась от предоплаты в 400 миллионов долларов. По его словам, такая система, по сути, нивелировала бы воздушный потенциал Израиля. Россия вернула деньги Сирии и прекратила действие контракта.
"Была ещё такая история: израильтяне попросили нас помочь вернуть на родину останки своих военных, которые погибли в Сирии, дали координаты, где они предположительно были захоронены, а это оказалась зона под контролем ИГИЛ (запрещена в России). Только начали изымать останки, начался бой, был ранен российский военнослужащий", — дополнил Мураховский.
Как рассказал аналитик Мартин МакКоли: "Россия — очень важный союзник Израиля. Израильтянам нужно, чтобы Россия разрешала им наносить удары по иранским целям и "Хезболле" на территории Сирии. Если иранцам позволить размещать ракеты вблизи израильской границы, они могут нанести серьезный урон стране. Поэтому так важны отношения с Россией, и теперь Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить повторения трагического инцидента".
Но пока ясно одно. Действия израильских ВВС в отношении российского Ил-20 выходят за рамки цивилизованных отношений между странами. И военные в Иерусалиме либо не ценят отношения с Москвой, либо не контролируют своих командиров, понимавших, что их действия приведут к трагедии.
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