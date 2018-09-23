Путин уволил члена ЦИКа Лихачева

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке члена Центризбиркома РФ Василия Лихачева. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев вошел в состав ЦИКа в марте 2016 года по президентской квоте. В структуре курировал вопросы международного взаимодействия. Свое намерение покинуть этот пост он ранее объяснил тем, что выполнил поставленные перед ним задачи, передает РИА Новости.

В пресс-службе ЦИКа подтвердили информацию об отставке. На какую работу теперь перейдет Лихачев, пока не известно.