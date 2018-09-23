Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Китае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге представительного турнира, который в эти дни проходит в китайском Ухане, встречалась с Анастасией Севастовой из Латвии. Россиянка одержала уверенную победу в двух партиях со счетом 6:2, 6:3.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей матча между голландкой Кики Бертенс и Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Отметим, что призовой фонд турнира в Китае составляет почти 3 миллиона долларов.