Очевидцы сняли на видео пепловый выброс вулкана на Курильских островах

В воскресенье, 23 сентября, на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, входящем в состав Большой Курильской гряды, зафиксирован выброс пепла.

По данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, облако пепла поднялось на высоту 3,5 километра, шлейф, образовавшийся в результате выброса, распространился на 5 километров от вулкана.

"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что ранее Эбеко, входящий в число наиболее активных вулканов региона, неоднократно становился "героем" новостей.

Так, в конце августа этого года сообщалось о том, что он "устроил" камнепад и пепловую пургу, регулярно "радуя" местных жителей постоянными выбросами.