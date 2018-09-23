Жители Крита публикуют видео горящего университета и кадры борьбы с огнем

Многочисленные очевидцы делятся в сети видеозаписями, запечатлевшими работу пожарных, занимающихся тушением Критского университета в городе Ираклионе, загоревшегося воскресным утром.

Напомним, что 23 сентября в здании крупнейшего высшего учебного заведения Крита, где обучается около 13 тысяч студентов, произошло возгорание. Из подвала пламя распространилось на все этажи и крышу.

Как сообщали местные СМИ, ситуацию усугубили взорвавшиеся емкости с газом и спиртом, хранившиеся в лабораториях.

Пожар потушен. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.