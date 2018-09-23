Чехия считает СП-2 выгодным проектом

Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток-2" выгодна для Чехии, заявил пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли республики Милан Ржепка.

По его словам, введение газопровода в эксплуатацию обеспечит Чехии положение государства, которое находится в центре европейских путей транзита этого топлива, а объем газа, транзитом проходящего через страну, возрастет примерно в два раза.

Вместе с тем Министерство промышленности и торговли Чехии считает необходимым сохранить поставки российского газа в ЕС через Украину. Как отметил Ржепка, есть риск полного прекращения международного транзита газа через территорию Украины. "Это означало бы снижение общего числа путей транспортировки газа в Евросоюз", — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 сентября, что Россия имеет возможность сама построить газопровод "Северный поток-2", если США введут санкции в отношении участников проекта. Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".