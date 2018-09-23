Американцы и канадцы научат украинских военных не подрываться на своих же минах

В район населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе прибыли инструкторы из США и Канады в составе украинских инженерно-саперных групп. Эти группы должны уточнить карту минных полей с целью исключить потери среди украинских военных, которые все чаще гибнут в результате подрыва на собственных минах.

По словам официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, инженерно-саперные группы прибыли в одно из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). В августе Марочко рассказывал, что подрыв на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения — главная причина гибели украинских военных в Донбассе.

За месяц к тому моменту в подконтрольные официальному Киеву медучреждения в Донбассе поступило около 20 убитых и более 50 раненых украинских военных. По данным Народной милиции ЛНР, при ротации подразделений на передовой командиры не передают друг другу карты минных полей, так как их просто нет, передает РИА Новости.

Среди других причин трагических инцидентов — неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты. По словам Марочко, командование бригад целенаправленно скрывает небоевые потери от вышестоящего руководства.