Памфилова призвала членов избиркомов сопротивляться давлению и звонить в ЦИК

Члены избиркомов не должны поддаваться давлению, с чьей бы стороны оно не происходило, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала председателей и членов избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области, где сегодня проходит второй тур губернаторских выборов, не поддаваться давлению, а также сообщать о таких фактах в ЦИК.

"Призываю вас не поддаваться никакому давлению со стороны недобросовестных участников избирательного процесса", — призвала Памфилова в так называемый "день тишины" накануне выборов. Она призвала в случае давления "с чьей-либо стороны" немедленно обращаться по телефону "горячей линии" ЦИК.

Памфилова напомнила, что всех, кто попытается принуждать членов избирательных комиссий к противоправным действиям, "ждут самые негативные последствия". Заявление было сделано в связи с появившейся информацией о попытках вбросов бюллетеней на некоторых избирательных участках.

В Хабаровском крае во втором туре выборов принимают участие действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") и депутат Госдумы Сергей Фургал (ЛДПР). Во Владимирской области во втором туре участвуют действующий губернатор Светлана Орлова ("Единая Россия") и Владимир Сипягин (ЛДПР).

Ранее из штаба Шпорта поступило сообщение о вбросе 36 бюллетеней на одном из избирательных участков в Хабаровске. Глава района имени Лазо Хабаровского края Владимир Сорокин заявил о давлении на него со стороны одного из кандидатов.