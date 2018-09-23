Стало известно, зачем корабли ВМС Украины приблизились к Крыму

Два корабля Военно-морских сил Украины (ВМС), которые в субботу, 22 сентября, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, направляются в Бердянск. Там создается новая военно-морская база украинского флота в Азовском море, и эти корабли должны стать ее основой. Так, на корабле "Донбасс" может быть размещен штаб будущей базы, пишет "Украинский военный портал".

По данным издания, поисково-спасательный корабль A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились в поход в минувший четверг, 20 сентября, с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе. Корабли должны пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив. По информации осведомленного источника "Интерфакса", украинские корабли в 13:50 московского времени в воскресенье, 23 сентября, зашли в Керчь-Еникальский канал, их сопровождают российские военные корабли.

"Украинский военный портал" сообщает также, что для встречи кораблей из порта Бердянска вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Они движутся в направлении Керченского пролива. Эти катера были доставлены в Бердянск в начале сентября.

После того как украинские военные корабли вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, их отправились сопровождать корабли береговой охраны Погранслужбы ФСБ России. Это делалось в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя факт вхождения украинских военных кораблей в исключительную экономическую зону России, назвал ситуацию "достаточно комичной". "Военный корабль идет сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок "украинского флота" закончится", — цитирует его слова RT. Вместе с тем Ганжара подчеркнул, что рассматривать подобные действия можно только как "откровенную провокацию".

Ранее украинские власти сообщали о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, а также планах создать в регионе военно-морскую базу уже в текущем году.