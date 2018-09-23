Эрдоган пожаловался на "террористическое болото"

Самой большой проблемой для будущего Сирии сейчас является "террористическое болото" к востоку от Евфрата, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эти территории сейчас контролируются курдами и расширяются при поддержке некоторых союзников Анкары, подчеркнул он перед вылетом в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Турецкие власти считают силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, и ранее еже неоднократно обвиняли США в их поддержке, передает РИА Новости.

По мнению Эрдогана, Турция сильнее всех пострадала от гражданской войны в Сирии. На сессии Генассамблеи ООН он намерен рассказать о гуманитарных кризисах в разных регионах и призвать к разработке путей устранения этих проблем.