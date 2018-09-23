Россиянка Касаткина обыграла украинку Цуренко на турнире в Ухане

Россиянка Дарья Касаткина оказалась сильнее украинки Леси Цуренко в первом раунде теннисного турнира в китайском Ухане. Встреча получилась упорной, однако представительнице России хватило двух сетов для победы – 6:4, 7:5.

Имя своей будущей соперницы Касаткина узнает 24 сентября, когда на корт выйдут американка Бернарда Пера и китаянка Сиюй Ван.

Ранее во второй круг турнира в Китае пробилась еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая в двух партиях латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:3.