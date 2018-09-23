Путин выберет, кем заменить Лихачева

Нового члена Центризбиркома РФ вместо отправленного в досрочную отставку Василия Лихачева должен назначить президент России Владимир Путин. Это связано с тем, что Лихачев был назначен в ЦИК по президентской квоте, объяснила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Ранее президент Путин подписал указ об отставке Лихачева до истечения срока полномочий последнего. С 1995 года ЦИК России состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом России, пять — Советом Федерации, пять — Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК России — пять лет.

Василий Лихачев был назначен в ЦИК президентом России в марте 2016 года вместе с Александром Киневым, Эллой Памфиловой, Евгением Шевченко и Борисом Эбзеевым, передает "Интерфакс".

В структуре ЦИК Лихачев курировал вопросы международного взаимодействия. Свое намерение покинуть этот пост он ранее объяснил тем, что выполнил поставленные перед ним задачи.