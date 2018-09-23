Легковое авто на большой скорости врезалось в грузовик на украинской трассе. Видео

Регистратор очевидца запечатлел серьезную аварию, произошедшую вечером в минувшую пятницу, 21 сентября, на Украине.

Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по правой полосе, слишком поздно заметил грузовик с прицепом, решивший совершить поворот и практически полностью перекрывший проезжую часть.

Легковушка попыталась сбросить скорость, которая, если верить данным регистратора, на тот момент превышала 200 километров в час.

Затормозить или разминуться с препятствием не удалось и через несколько мгновений произошло столкновение.

"Все живы", — рассказал автор ролика, кратко охарактеризовав итоги ДТП.