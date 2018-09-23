Санкции не помешают российскому ОПК

Введенные США антироссийские санкции не повлияют на темпы производства продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, убежден вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Снизить темпы нашего развития в этом плане просто-напросто невозможно", — заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье. Он добавил, что российские оборонщики всегда найдут выход из ситуации.

США внесли в "черный" список еще 33 физических и юридических лица России, связанных с оборонно-промышленным комплексом и разведкой, в минувший четверг, 20 сентября. Теперь в списке, который формируется в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), фигурируют 72 позиции.

Комментируя эти решения американской администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в политических кругах США продолжает доминировать санкционная истерика, что не дает возможности трезво оценить перспективы отношений Вашингтона и Москвы.