Украинские военные корабли прошли под Крымским мостом

Два корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые в субботу, 22 сентября, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, днем в воскресенье, 23 сентября, прошли под аркой Крымского моста в Керченском проливе, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Украинская "эскадра" прошла под мостом. Сопровождение обеспечено", — цитирует "Интерфакс" слова гендиректора Крымских морских портов Алексея Волкова.

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" направляются из Одессы в Азовское море, в Бердянск, где создается новая военно-морская база украинского флота.

Корабль управления "Донбасс" — плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО Amur). Она построена в 1969 году на судоверфи в Польше. С этого момента корабль несколько раз сменил название. После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года на корабле был поднят российский флаг, но через месяц его вернули в состав ВМС Украины.

Морской буксир "Корец" построен в 1973 году на Ярославском судостроительном заводе. Название получил в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир был занят российскими военными, через два месяца возвращен ВМС Украины.