Биатлонист Самуэльссон: русский эскадрон смерти угрожал мне расправой

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ставший олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году, заявил, что постоянно получает неприятные комментарии в соцестях, а также рассказал об анонимном письме от "русского эскадрона смерти", в котором ему угрожали расправой.

"Самым ужасным стало письмо на личный электронный адрес, в котором были угрозы смертельной расправы от русского эскадрона смерти. Отправитель захотел остаться анонимным, но письмо было отправлено из русской секретной службы", — цитирует биатлониста Чемпионат.com.

Тем не менее Самуэльссон продолжит бороться с допингом в спорте, заявив, что "русским его не запугать".

Ранее швед бойкотировал заключительный этап Кубка мира, который состоялся с 22 по 25 марта 2018 года в Тюмени. Саммуэльссон не раз критиковал Россию за допинговые скандалы в спорте.