Авторы фальшивой химатаки в Сирии по-глупому прокололись

Граница провинций Латакия и Идлиб. Позиции 6-й дивизии. Бойцы спокойно передвигаются по территории опорного пункта, говорят, мины теперь прилетают редко, ранее здесь часто и голову было не поднять. Активность на линии разграничения сейчас действительно низкая, но провинция Идлиб остается убежищем для международных террористических организаций. Хотя в течение ближайших трех недель здесь должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров. Предусмотрено и совместное российско-турецкое патрулирование.

Еще один очень важный аспект — это движение по трассам Латакия — Алеппо и Хама — Алеппо. Пока северная столица Сирии связана с остальной страной объездной дорогой, ее еще часто называют "дорогой жизни".

Скоростная трасса Латакия – Алеппо. Дорога закрыта уже несколько лет, хотя полотно до сих пор в хорошем состоянии. Последний блокпост правительственных сил, далее — Джиср эш-Шугур, Идлиб и уже потом Алеппо, то есть территория, которую контролируют боевики протурецких группировок и радикальных террористических организаций. В ходе выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Сочи, это трассу должны открыть для мирных жителей. Но есть одно "но". Пока не понятно, как турецкие военные уберут боевиков террористических группировок, которые контролируют некоторые участки трассы.

Но пока провинция остается крупнейшим в мире убежищем сети террористических группировок, члены которых — радикальные исламисты всего мира. В Идлибе большое количество протурецких бандформирований, которые финансово зависят от Анкары и которых контролируют турецкие спецслужбы. Но вот с "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) все не так просто. Бывший филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) получает финансирование из стран Персидского залива, и боевики "Ан-Нусры" (запрещена в РФ), конечно, не в восторге от переговорного процесса и перспектив мирного урегулирования. Более того, террористы, конечно, учитывают то обстоятельство, что турецкие военные находятся в провинции Идлиб, но вот как они отреагируют на давление, уйдут ли добровольно от ключевых точек на линии фронта, не ясно. Пока будем говорить о том, как ситуация выглядит сейчас. Для радикальных исламистов "Хайат Тахрир аш-Шам" — дом родной. Население большой части региона фактически в заложниках.

Провинция Идлиб — это сейчас, с точки зрения прав человека, черная дыра. И западным правозащитникам нет до этого дела. Ахмад Муханнад, его супруга Раша и маленький сын Мухамед бежали из Идлиба совсем недавно. Ахмад спасал ребенка. Его история, как бы страшно это ни звучало, типична для мирных жителей провинции. "К нам домой пришли вооруженные люди и забрали старшего сына и дочку. Их забрали в детский лагерь. Мальчиков там учат радикальной идеологии, девочек готовят в жены боевиков" – рассказал Ахмад.

Боевики бывшего филиала Аль-Каиды построили на территории Идлиба около 200 различных лагерей. В одних готовят смертников, в других учат делать самодельные взрывные устройства. Есть и специальные лагеря, где из детей делают боевиков-радикалов. Супруга Ахмада неоднократно пыталась узнать, где находятся сын и дочь, но безрезультатно.

"Когда я ходила интересоваться судьбой наших детей, меня за это наказали и публично высекли плетью. Мне сказали: "Ваших детей больше нет!" Вы представляете, каково это, услышать такое о своих детях?!" – рассказала Раша Муханнад.

Ахмад не может сдержать эмоции, видно, что откровенный разговор дается ему непросто. "Денег на жизнь не хватало, боевики периодически заставляли работать на них бесплатно. Так как я не боевик и в нашей семье никто не состоит в группировках, они обязали нас выплачивать дань. Но и ее платить было нечем. Тогда местный главарь банды заставил поставить отпечаток пальца на документах, где я якобы в пользу террористов отказываюсь от мастерской и дома", — вспоминает мужчина.

Ахмад утверждает: боевики похищают детей еще и в интересах организации "Белые каски". Причем похищают массово. Террористы хотят их задействовать в постановочных съемках химической атаки, как это уже было в сирийском городе Дума.

"Подобные съемки уже стали обыденным явлением. Пугали сообщениями, что в этот раз террористы планируют действительно потравить людей хлором для правдоподобности видеоматериала. Около месяца назад ко мне пришел парень. Он из нашей деревни и состоит в бандгруппе местного ополчения. Он предупредил меня, что "Ан-Нусра" придет за моим Мохаммедом. Тогда мы решили бежать", — говорит Ахмад.

Сирийское информационное агентство САНА опубликовало в социальных сетях видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски", чтобы обвинить правительственные силы в атаке. Ролик, правда, был удален, но статьи на портале агентства остались.

В нашем распоряжении есть видео. Здесь три варианта одного и того же видео инсценировки — с незначительными изменениями. В начале на земле лежат якобы "жертвы" химатаки. Одного мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа. При этом во второй и третьей версиях видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.

Известно, что за организацией "Белые каски" стоят британские разведслужбы, а в Лондоне не то чтобы обрадовались договоренностям Москвы и Анкары. И это теперь тоже проблема Турции. Как она с ними справится, будет понятно уже через месяц.