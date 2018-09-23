Тема:
Конфликт в Сирии 17 минут назад
Авторы фальшивой химатаки в Сирии по-глупому прокололись
Граница провинций Латакия и Идлиб. Позиции 6-й дивизии. Бойцы спокойно передвигаются по территории опорного пункта, говорят, мины теперь прилетают редко, ранее здесь часто и голову было не поднять. Активность на линии разграничения сейчас действительно низкая, но провинция Идлиб остается убежищем для международных террористических организаций. Хотя в течение ближайших трех недель здесь должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров. Предусмотрено и совместное российско-турецкое патрулирование.
Еще один очень важный аспект — это движение по трассам Латакия — Алеппо и Хама — Алеппо. Пока северная столица Сирии связана с остальной страной объездной дорогой, ее еще часто называют "дорогой жизни".
Скоростная трасса Латакия – Алеппо. Дорога закрыта уже несколько лет, хотя полотно до сих пор в хорошем состоянии. Последний блокпост правительственных сил, далее — Джиср эш-Шугур, Идлиб и уже потом Алеппо, то есть территория, которую контролируют боевики протурецких группировок и радикальных террористических организаций. В ходе выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Сочи, это трассу должны открыть для мирных жителей. Но есть одно "но". Пока не понятно, как турецкие военные уберут боевиков террористических группировок, которые контролируют некоторые участки трассы.
Но пока провинция остается крупнейшим в мире убежищем сети террористических группировок, члены которых — радикальные исламисты всего мира. В Идлибе большое количество протурецких бандформирований, которые финансово зависят от Анкары и которых контролируют турецкие спецслужбы. Но вот с "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) все не так просто. Бывший филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) получает финансирование из стран Персидского залива, и боевики "Ан-Нусры" (запрещена в РФ), конечно, не в восторге от переговорного процесса и перспектив мирного урегулирования. Более того, террористы, конечно, учитывают то обстоятельство, что турецкие военные находятся в провинции Идлиб, но вот как они отреагируют на давление, уйдут ли добровольно от ключевых точек на линии фронта, не ясно. Пока будем говорить о том, как ситуация выглядит сейчас. Для радикальных исламистов "Хайат Тахрир аш-Шам" — дом родной. Население большой части региона фактически в заложниках.
Провинция Идлиб — это сейчас, с точки зрения прав человека, черная дыра. И западным правозащитникам нет до этого дела. Ахмад Муханнад, его супруга Раша и маленький сын Мухамед бежали из Идлиба совсем недавно. Ахмад спасал ребенка. Его история, как бы страшно это ни звучало, типична для мирных жителей провинции. "К нам домой пришли вооруженные люди и забрали старшего сына и дочку. Их забрали в детский лагерь. Мальчиков там учат радикальной идеологии, девочек готовят в жены боевиков" – рассказал Ахмад.
Боевики бывшего филиала Аль-Каиды построили на территории Идлиба около 200 различных лагерей. В одних готовят смертников, в других учат делать самодельные взрывные устройства. Есть и специальные лагеря, где из детей делают боевиков-радикалов. Супруга Ахмада неоднократно пыталась узнать, где находятся сын и дочь, но безрезультатно.
"Когда я ходила интересоваться судьбой наших детей, меня за это наказали и публично высекли плетью. Мне сказали: "Ваших детей больше нет!" Вы представляете, каково это, услышать такое о своих детях?!" – рассказала Раша Муханнад.
Ахмад не может сдержать эмоции, видно, что откровенный разговор дается ему непросто. "Денег на жизнь не хватало, боевики периодически заставляли работать на них бесплатно. Так как я не боевик и в нашей семье никто не состоит в группировках, они обязали нас выплачивать дань. Но и ее платить было нечем. Тогда местный главарь банды заставил поставить отпечаток пальца на документах, где я якобы в пользу террористов отказываюсь от мастерской и дома", — вспоминает мужчина.
Ахмад утверждает: боевики похищают детей еще и в интересах организации "Белые каски". Причем похищают массово. Террористы хотят их задействовать в постановочных съемках химической атаки, как это уже было в сирийском городе Дума.
"Подобные съемки уже стали обыденным явлением. Пугали сообщениями, что в этот раз террористы планируют действительно потравить людей хлором для правдоподобности видеоматериала. Около месяца назад ко мне пришел парень. Он из нашей деревни и состоит в бандгруппе местного ополчения. Он предупредил меня, что "Ан-Нусра" придет за моим Мохаммедом. Тогда мы решили бежать", — говорит Ахмад.
Сирийское информационное агентство САНА опубликовало в социальных сетях видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски", чтобы обвинить правительственные силы в атаке. Ролик, правда, был удален, но статьи на портале агентства остались.
В нашем распоряжении есть видео. Здесь три варианта одного и того же видео инсценировки — с незначительными изменениями. В начале на земле лежат якобы "жертвы" химатаки. Одного мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа. При этом во второй и третьей версиях видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.
Известно, что за организацией "Белые каски" стоят британские разведслужбы, а в Лондоне не то чтобы обрадовались договоренностям Москвы и Анкары. И это теперь тоже проблема Турции. Как она с ними справится, будет понятно уже через месяц.
Ранее по теме
-
Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО17 минут назад
-
У России есть дополнительные данные, доказывающие вину Израиля в гибели Ила1 час назад
-
Израиль заявил, что безопасность уничтоженного Ил-20 была в приоритете2 часа назад
-
Трагедия с Ил-20: Конашенков и Пушков считают, что Израиль не ценит отношений с Россией3 часа назад
-
В США назвали действенными угрозы Трампа3 часа назад
-
После уничтожения Ил-20 в Думе предложили сбивать израильские самолеты5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На параде в Иране устроили расстрел
- Климкин проболтался о тайном плане Запада
- Американцы не смогут перехватить "Булаву"
- Выборы в Хакасии: Зимин удивил всех
- Дуду и Трампа не так сняли
Самое читаемое
-
В Москве мать и сын-инвалид исчезли из квартиры стоимостью 70 миллионов
- Дочь британского миллионера умерла после перекуса в аэропорту
- Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить
- В Петербурге подросток пытался поджечь пятиклассника
- Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году
Авто.Вести.Ru
-
Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- ГИБДД начнет ловить водителей-должников
- Возмещение ущерба по ОСАГО предложили полностью возложить на страховщиков
- Обновленный УАЗ "Патриот": все подробности
- ГАЗ показал в Европе наследника знаменитой "шишиги"
Экономика
-
Принудительное ослабление доллара?
- Новые технологии – убийцы наших рабочих мест или союзники?
- Российский бизнес готовится к отключению от доллара
- США применили санкции против Китая за покупку Су-35 и С-400
- Деньги на свалку: 10 регионов с резким ростом цен за вывоз ТБО
- Антироссийский санкционный список США вырос на 33 пункта
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00
-
Путин и Лукашенко встретились в Сочи
- Разгерметизация на МКС добавила космонавтам седых волос
- Староверы из Бразилии готовятся переселиться на Дальний Восток
Москва 24
-
Мужчина с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
- Сестра сбившего пешеходов в Марьине объяснила мотивы брата
- Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке
- Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжили рост
- Следователи проверят коллекторов, угрожавших инвалиду и его семье
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Фестиваль "Круг света": бушуют стихии и оживают сказки
- Деньги на страхе: продажа диагностических мифов
- Выходые в Москве: от турнира рыцарей до автогонок
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Без работы никто не останется: почему не надо бояться роботозамещения
- Астрономы нашли самое жёсткое вещество во Вселенной
- Как добыча сланцевой нефти и газа делает грунтовые воды радиоактивными
- Новая угроза: комары переносят микропластик из воды на сушу
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов